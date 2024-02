Ascolti tv del 21 febbraio | torna il Festival di Sanremo ma il GF non ha paura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È ancorasu Rai 1 il 21in prima serata. Infatti, ildella canzone italianacon un documentario per celebrare l’evento televisivo più importante dell’anno. Ma Alfonso Signorini non si spaventa e rilancia col suo Grande Fratello su Canale 5. Perché, questo è il titolo del documentario proposto da Rai 1 dove, dopo il successo della 74esima edizione, viene ripercorsa la storia della kermesse, i grandi successi, gli scandali, ma anche un evento drammatico e le pesanti polemiche. E poi, gli eventi politici e i fatti di cronaca che hanno attraversato l’Italia durante le varie edizioni, in un caleidoscopio di storie, canzoni , personaggi e comparse, raggruppate in un unico grande racconto popolare. Su Rai 2 invece sono andati in onda i nuovi ...