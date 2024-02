Arbitri Al Del Conero dirige Baratta di Rossano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sarà la prima volta tra il Rimini e Adolfo, il fischietto della sezione diche è stato designato are i novanta minuti che i biancorossi sabato giocheranno sul campo dell’Ancona. Ancona che, invece, l’arbitro calabrese nelle ultime due stagioni lo ha incrociato due volte. Una vittoria e un pareggio, tre punti al Delcontro l’Olbia nel 2021 (2-1) e un pari sul campo del San Donato Tavarnelle la scorsa stagione (1-1).sabato avrà al proprio fianco gli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale Andrea Sacco di Novara. Le designazioni del girone B: Carrarese-Sestri Levante (Ubaldi Roma1), Cesena-Pineto (Allegretta di Molfetta), Olbia-Gubbio (Bordin di Bassano), Perugia-Juventus Next Gen (Vergaro di ...

In B la capolista Audax affronta il Corinaldo nel derby della ValMisa. Parlando della C1, c’è il big match Jesi-Alma Juventus Fano. In C2, le sfide ... ()

In Prima ci sono i big match Montemarciano-Olimpia Marzocca e Filottranese-Castelleonese. Sassoferrato Genga impegnato in casa con il Chiaravalle. ... ()

