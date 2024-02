Anticipazioni episodi 11 e 12 della terza stagione di Doc

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi Doc – Nelle tue mani prosegue con la messa in onda del sesto appuntamento su Rai 1 Giovedì 22 Febbraio 2024. Nel corsosesta parte, andranno in onda gli11 e 12, che sono intitolati “Lontani” e “La Scossa”. Nell’o 11, il rapporto tra Andrea (Luca Argentero) e Agnese (Sara Lazzaro) diventa sempre più critico. Le parole di lei, nell’o precedente, hanno generato un’esplicita frattura che sembra difficile da riparare. Doc si ritrova da solo, visto che Giulia (Matilde Gioli) è dovuta andare a Roma per portare a termine la sua ricerca. Nel frattempo in ospedale arriva la figlia di Diana, la donna che Andrea ha incontrato di nuovo dopo anni, ma Teresa non riesce a trovarle un posto nella struttura. Damiano (Marco Rossetti) si occupa, invece, di ...