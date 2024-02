Another End: il trailer del film di Piero Messina con Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 21 marzo arriverà nelle sale italiane ilEnd, con protagonistiGarcia, ecco il. Il 21 marzo arriverà nei cinema italiani, grazie a 01 Distribution, ilEnd, diretto da, con starGarcia. Nel video vengono introdotti i protagonisti della storia, presentata in anteprima in concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e la complicata relazione che si stabilisce tra i personaggi principali. Il cast delEnd è interpretato da(Golden Globe come miglior ...

Una nuova possibilità di incontrare per un'ultima volta una persona cara scomparsa. Un futuro fantascientifico in cui è al centro l'amore nel film di Piero ... (comingsoon)

Cosa faresti se potessi far rivivere chi ami, per avere il tempo di dire addio? l’amore che cerca di sopravvivere alla morte . l’amore del corpo e quello della ... (dilei)

