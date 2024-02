Anche Pd firma mozione sfiducia Salvini

Si ampliano le possibilità per gli under 36 di accedere alle agevolazioni Mutui prima casa : si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 ... (fanpage)

Linea alta, costruzione e pressione: primi segnali di un Napoli che (finalmente) prova a giocare a calcio: "Non è cambiato niente, l'unica differenza è Osimhen". Analisi più superficiale (ed errata) non può esserci per Napoli-Barcellona, anche da parte della stampa. In realtà, al di là della rete del ... tuttonapoli

Multe ridotte per chi usa il cellulare e auto più potenti ai neopatentati fin da subito: come cambia il Codice della strada: Il testo, a prima firma Maurizio Lupi, diminuisce l'importo originariamente previsto dal ddl di riforma del Codice, che invece prevedeva sanzioni da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.697 euro. corriereadriatico

Storia delle lotte per gli animali, il presidente Lav: “Con la destra torna caccia selvaggia”: La maggioranza – con il sostegno di pezzi del Pd e Italia viva – ha dato il via alle uccisioni di tutte le specie, anche nei centri urbani e nelle aree protette”. L’Italia rischia una procedura di ... ilfattoquotidiano