Allerta meteo Lazio | da questa notte temporali | grandinate e venti forti

Allerta Meteo Lazio: pioggia, vento e mareggiate dalla notte

Per la giornata di domani , venerdì 23 febbraio, è stato emanato un avviso di allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato. La Protezione Civile ... (2anews)

Valutata per domani , venerdì 23 febbraio , Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, Allerta gialla su ... (fanpage)

scatta l’allerta meteo in tutta la Campania . La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per vento forte e mare agitato a partire da ... (teleclubitalia)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN LOMBARDIA E FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN ARRIVO TEMPORALI – NEVICATE – VENTI FORTI: I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ... agenziagiornalisticaopinione

Vento forte in arrivo in Puglia: da venerdì scatta l'allerta gialla: PUGLIA - Venti forti di burrasca soffiano sulla Puglia: la protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla a partire dal 23 febbraio e per le 24-36 ore successive che prevede venti da forti a ... lagazzettadelmezzogiorno

Meteo, allerta gialla nel Lazio: temporale e vento forte in arrivo su Roma. Ecco dove, quando e quanto durerà: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima ... ilmessaggero