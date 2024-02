Addio Pioli | il Milan ha scelto il nuovo allenatore | che nome

Addio Pioli Milan: Ibra nuovo allenatore, ci sono già le cifre

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ormai sembrerebbero doversi dividere le strade di Stefanoed il: i rossoneri infatti, avrebbero anche già il sostituto. Sembra proprio che abbia ormai terminato i suoi bonus, l’del, Stefano. Il trionfo del 2022 non basta più alla dirigenza rossonera per tenere ancora al timone l’che ha firmato per la prima volta con il Diavolo nel 2019 subentrando a stagione in corso. In quell’annata non riuscì ad andare oltre il sesto posto, ma già l’anno successivo il tecnico emiliano sfiorò l’impresa arrivando secondo. Dopo il tricolore di due anni fa però, i risultati iniziano ad essere in calo. Proprio quando i rossoneri potevano approfittare del brutto momento della Juventus e concretizzare il sorpasso in seconda posizione, è arrivata l’ennesima ...