Accoltellato al parco | ragazzo di 18 anni rischia di morire

Ragazzo 18enne di origini russe accoltellato a Mestre al parco Hayez : rischia la vita - aggressori in fuga - Un Ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in un parco di Mestre : ricoverato in ospedale in gravissime condizioni (notizie.virgilio)

Ragazzo 18enne di origini russe accoltellato a Mestre al parco Hayez : è in fin di vita - aggressori in fuga - Un Ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in un parco di Mestre: ricoverato in ospedale in gravissime condizioni (notizie.virgilio)