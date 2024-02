Ucraina | Gaza | Trump Cosa pensano europei e italiani? I report di Ecfr e Ispi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A due anni dall’invasione russa dell’, all’orizzonte non sembrano delinearsi soluzioni di sorta. Ma qual è il sentimento deglie degliriguardo alla questione? Due diversi sondaggi, realizzati separatamente dall’European Council on Foreign Relations e dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (in collaborazione con Ipsos), offrono rispettivamente una fotografia delle opinioni dei cittadini dell’Unione europea e del nostro Paese riguardo al conflitto in corso tra Kyiv e Mosca e ad altre questioni, come il possibile ritorno al potere di Donald. L’ultimodi, “Wars and Elections: How European leaders can maintain public support for Ukraine”, elaborato dagli esperti di politica estera Ivan Krastev e Mark Leonard, attinge ai dati ...