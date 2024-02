Truffa per i buoni pasto | indagati i vertici di Edenred Italia | sequestrati 20 milioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Idel colossoSrl, specializzato ine ticket restaurant, risultanonell’ambito di una indagine della Procura di Roma che ha condotto anche al sequestro di 20di euro. Il pm Carlo Villani ha contestato a quattro persone, oltre che alla società stessa, i reati diaggravata, turbativa d'asta in concorso e illeciti amministrativi. I fatti risalgono ad un periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Come sottolineato anche dal quotidiano “La Repubblica”, secondo gli inquirenti idell’azienda "facevano sottoscrivere agli esercizi commerciali convenzionati accordi paralleli rispetto a quelli previsti dalla gara”.

Non ce l’ha fatta, è stato bocciato All’esame e si è pure preso una denuncia. Un altro furbetto della patente è stato scovato da un ispettore che ... (ilgiorno)

Roma , 21 feb. (Adnkronos) - E' Stato eseguito oggi un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Roma di sequestro per oltre 20 milioni di euro nei ... (liberoquotidiano)

Roma , 21 feb. (Adnkronos) – E’ Stato eseguito oggi un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Roma di sequestro per oltre 20 milioni di euro nei ... (calcioweb.eu)

Quando in provincia "Tutto era turbo": “Si certo il film ha come fil rouge le discoteche, le cattedrali del ballo, dove ci si incontrava, ma sono stati anni anche bui per certi aspetti. Lo scandalo, nel 1986, del vino al metanolo che ha ...

Truffa buoni pasto, indagati vertici Edenred Italia: "Il provvedimento è adottato per illeciti amministrativi- spiega una nota della Procura di Roma - dipendenti dai reati di truffa ai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati, a ...

Identità digitali sotto attacco e pericolo elezioni nel 2024. Crodwstrike fa il punto sullo stato della cybersecurity: "Per noi il dato fondamentale è quello del tempo di attacco ... che potrebbero portare a un elevato numero di truffe da parte di cybercriminali interessati a monetizzare tramite ransomware. A questo ...