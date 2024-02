Truffa buoni pasto | indagati vertici Edenred Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Idella società, specializzata neie ticket, sonoin una indagine della Procura di Roma che ha portato al sequestro oggi di 20 milioni di euro. In particolare il pm Carlo Villani contesta a quattro persone, oltre che alla società, i reati diaggravata, turbativa d'asta in concorso e illeciti amministrativi. I fatti riguardano un periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza che ha dato esecuzione ad una misura disposta dal gip della Capitale. "Il provvedimento è adottato per illeciti amministrativi- spiega una nota della Procura di Roma - dipendenti dai reati diai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati, a beneficio ...