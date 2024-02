Tennis | Atp Rio de Janeiro | Alcaraz si infortuna alla caviglia e si ritira al primo turno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Rio de, 21 feb. -(Adnkronos) - Finisce dopo soli due game il torneo Atp 500 di Rio de(terra, montepremi 2.271.715 dollari) per Carlos. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, si, per un infortuniodestra, alsul punteggio di 1-1 con il brasiliano Tiago Monteiro, numero 117 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card. Il ventenne di Murcia è caduto dopo un cambio di direzione nel corso del secondo punto del match. "Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate -ha spiegato-. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato ...