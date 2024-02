Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3 1 a Langhirano PR nella regione Emilia-Romagna | mappa e dettagli

Parma , 20 febbraio 2024 – Ancora Terremoto . Non si contano più i giorni consecutivi di scosse nella provincia di Parma . Questa sera la terra ha ... (ilrestodelcarlino)

LA MADONNA DEL CONFORTO: LUCE IN TEMPI DI ATTACCO ALLA FEDE: ...15 febbraio nuova scossa e nuovi timori: nella notte si ritrovarono in cantina alcuni artigiani, Antonio Tanti, Giuseppe Brandini e Antonio Scarpini, confidandosi i rispettivi timori per il terremoto ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.9 a Felino (PR) nella regione Emilia - Romagna, mappa e dettagli: Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata alle ore 21:00:50 del 20 febbraio 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Felino (PR) nella regione Emilia - Romagna . Il sisma si è ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3 a Langhirano (PR) nella regione Emilia - Romagna, mappa e dettagli: Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata alle ore 21:00:12 del 20 febbraio 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Langhirano (PR) nella regione Emilia - Romagna . Il sisma si è ...