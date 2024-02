Sara Gama lascia l’Italia Femminile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), difensore delle Juventus Women e della Nazionaleufficialmente la selezione azzurra. Ecco il comunicato. COMUNICATO JUVENTUS – La partita della Nazionaledi venerdì 23 febbraio a Firenze contro l’Irlanda sarà una gara speciale per. Sarà infatti la sua ultima presenza in Azzurro. Si chiude perun’avventura lunghissima, iniziata addirittura 18 anni fa. Era il 2006 quando esordiva in Nazionale Under 19, dando il via a un periodo fantastico, che avrebbe portato le azzurrine – capitanate proprio da lei – sul tetto d’Europa nel 2008 in Francia: in quel torneosarebbe stata inserita nella Top 11 UEFA. Non solo: a soli 16 anni, sempre nel 2006,esordiva ...