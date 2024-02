Russia | nuove sanzioni decise dai 27 Paesi Ue per l’aggressione all’Ucraina

Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - Mentre si intensificano gli attacchi della Russia in Ucraina , oggi, 21 febbraio 2024, i rappresentanti permanenti degli ... (liberoquotidiano)

Russia: abuso della legge antiterrorismo e repressione del dissenso sempre più violenta da quando è scoppiata la guerra contro l’Ucraina: Solo nei primi sei mesi del 2023 i tribunali russi hanno condannato 39 persone per aver commesso ... Gorinov stava già scontando la pena in carcere quando è stato nuovamente accusato di terrorismo per ...

Difesa russa, conquistate nuove posizioni vicino Avdiivka: Il ministero riferisce che i russi hanno inflitto perdite a quattro brigate ucraine vicino agli insediamenti di Rozovka e Vodyanoye, nella regione di Donetsk, dove si trova Avdiivka. Inoltre, hanno ...

Kaspersky: circa un terzo delle aziende europee deve fronteggiare la carenza di personale InfoSec: Ad esempio, il nuovo Kaspersky interactive ransomware game permette di ... Malesia, Singapore, Indonesia, Russia. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e ...