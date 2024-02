Rennes-Milan | le probabili formazioni | nuova chance per Jovic e Musah

Pioli deve difendere il 3 - 0 conquistato a San Siro nel ritorno degli spareggi di Europa League. Lo farà rilanciando molti dei titolari tenuti a riposo dall'inizio contro il Monza, da Pulisic e Leao

Rennes, Stephan suona la carica: messaggio al Milan: Alla vigilia della sfida di Europa League tra Rennes e Milan, Julien Stephan è intervenuto in conferenza stampa avvertendo Leao e compagni. Dopo una settimana esatta, domani sarà tempo per il Milan di ...

EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: "Turnover Gestirò la squadra": Farò delle scelte per domani come per l'Atalanta": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Rennes per il ritorno dei playoff di Europa League. L'allenatore ...

Milan Pioli: «La qualificazione non è ancora ottenuta»: Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Rennes Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno del ...