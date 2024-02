Ravenna | droga e migliaia di euro in contanti in casa | arrestato ex insegnante di religione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 La Guardia di Finanza dimercoledì notte haun uomo dopo la perquisizione ordinata dalle Fiamme Gialle di Como. I finanzieri sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo, un exdi, a Mezzano. Nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati 52 grammi di cocaina, ma anche 9.000inche, secondo le Fiamme Gialle, sarebbero provento dello spaccio. Raffaele Belvederi, il pm di turno, è stato subito avvisato dell’arresto dell’ex professore di. Come riferito da Il Resto del Carlino, laimmessa sul mercato avrebbe fruttato circa 4.000. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, attualmente si trova in carcere a ...

Perquisizione a sorpresa nella notte. L’uomo è accusato di spaccio: Nell’ambito di un’indagine aperta fuori regione – diretta dalla procura di Como – i finanzieri hanno effettuato una perquisizione a sorpresa in una casa di Mezzano, arrestando un uomo per detenzione ...

Cocaina in casa: arrestato ex insegnante di religione: Un ex insegnante di religione è stato arrestato a Mezzano con cocaina e denaro sospetto. La droga avrebbe potuto fruttare oltre 4.000 euro. Attende l'udienza di convalida in carcere.

Ravenna, cocaina a casa del prof di religione. Sequestrati anche 9mila euro: Un professore di religione trovato con la cocaina e arrestato. A far scattare le manette sono stati i militari della Guardia di finanza che la scorsa ...