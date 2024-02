Quaranta commissario straordinario di AdI | Casartigiani si congratula

Giancarlo Quaranta è stato nominato commissario per rimettere in sesto l'ex Ilva di Taranto. Adolfo Urso ha varato un decreto per mettere ... (ilgiornaleditalia)

Ex Ilva: Cuzzilla (Federmanager), 'bene la nomina del commissario Quaranta': Roma, 21 feb. (Labitalia) - Federmanager plaude alla nomina da parte del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, di Giancarlo Quaranta quale commissario straordinario dell’ex Ilva.

Ex Ilva allo Stato: servirà più di un miliardo. Morselli: attendiamo un contatto per il passaggio di consegne. Stop Afo4 per 24 ore: L’unico dato certo, per ora, sono i 320 milioni che il Governo ha postato nel decreto legge che il 27 febbraio approderà in Aula al Senato. I 320 milioni vengono indicati ...

Ex Ilva, Cuzzilla (Federmanager): bene la nomina di Quaranta, finalmente un manager in fabbrica: Federmanager accoglie con favore la nomina da parte del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, di ...