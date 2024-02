Pensioni e bonus sullo smartphone | arriva il canale WhatsApp dell’Inps

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Inps per tutti è il nuovoufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Ildisponibile sulla più nota app di messaggistica propone informazioni per pensionati, lavoratori, famiglie e datori di lavoro. Vengono pubblicati almeno 5 contenuti a settimana sotto forma di brevi news, video e link. Inps per tutti suIlInps per tutti va ad aggiungersi ai vari profili creati dall’Istituto sui diversi social per diffondere le opportunità in merito all’accesso ai diritti diritti e le relative istruzioni. Il cuore della comunicazione è rappresentato dalle novità del momento e dalle informazioni più ricercate dall’utenza, ovvero, agevolazioni,, sostegni alle famiglie, indennità, cassa ...