Night Swim | hai paura dell’acqua? Live speciale oggi alle 18 su Twitch con Valentina Ariete e  Paolo Strippoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il regista Paolo Strippoli ospite delladedicata all'horror, nuova produzione Blumhouse con James Wan al cinema dal 22 febbraio. Appuntamentoore 18:00 sul canaledi Movieplayer.it dedicato agli amanti dell'horror. ': ladell'acqua al cinema' è il titolo dell'appuntamento dedicato all'arrivo nelle sale italiane di, horror acquatico nato dalla sinergia tra Jason Blum e James Wan. Insieme, i due hanno prodotto la pellicola diretta da Bryce McGuire, in uscita domani 22 febbraio. Ospite dellail regista di Piove e A Classic Horror Story Paolo Strippoli, che parlerà di terrore ...

Il 22 febbraio arriva al cinema con Universal Pictures un horror soprannaturale molto atteso, Night Swim , e noi ve lo presentiamo con una clip in ... (comingsoon)

"Lo stile di King è nel DNA di questo film": intervista a Bryce McGuire , regista di Night Swim , horror ambientato in una piscina che deve molto a Lo ... (movieplayer)

Night Swim: il regista Bryce McGuire tra Spielberg e Stephen King: Night Swim vuole fare per le piscine quello che Steven Spielberg ha fatto per l'oceano: il regista Bryce McGuire è stato infatti profondamente impressionato da Lo squalo da bambino e, nel realizzare ...

Night Swim, una piscina dalle misteriose capacità è al centro di un horror apprezzabile per le atmosfere sinistre che evoca: Night Swim, una piscina dalle misteriose capacità è al centro di un horror apprezzabile per le atmosfere sinistre che evoca. La suspense è buona e McGuire riesce a tenere alta la tensione. Prodotto da ...

