Morto al pronto soccorso | era stato scaricato da un’auto poi fuggita

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Una vicenda inquietante per la quale sono subito scattate le indagini.da un'auto che se ne va, poi portato dai sanitari in gravi condizioni davanti al, 59enne muore poco dopo. È accaduto nella mattina di martedì ad Arezzo davanti all'ospedale San Donato. In corso le indagini della polizia che potrà tenere conto delle risultanze delle telecamere e degli esiti dell'autopsia che sarà disposta a breve. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, insieme al personale sanitario, un'auto è arrivata nella zona che si trova tra il primo e il secondo ingresso del, la cosiddetta camera calda ed ha lasciato a terra l'uomo. I soccorritori sono arrivati subito e si sono accorti che il 59enne era in gravi condizioni. Vani i tentativi ...

Enea Vidali morto a 15 anni in un incidente in moto: Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto Enea Vidali, il ragazzino di 15 anni di Casanova Lonati, nel Pavese, che lunedì pomeriggio è ... Enea era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale ...

Ci siamo assuefatti persino alla sofferenza dei bambini: ... di Skegness nel Lincolnshire, trovato morto di fame e di sete in braccio al padre che era morto d'... Sta in agguato pronto a divorarci anche in un mondo apparentemente tranquillo. L'indicibile si ...

Il calcio europeo piange Andreas Brehme - La UEFA: Oggi è stato infatti annunciato che Andreas Brehme è morto improvvisamente per insufficienza ... Era sempre pronto ad aiutare gli altri. Non dimenticheremo mai Andreas Brehme, sia come calciatore che ...