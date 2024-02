Lavoro | i sindacati chiedono aumento dei salari e riduzione dell’orario a 35 ore

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Idei metalmeccanici Fim, Cisl, Fiom, Cgil, Uilm e Uil hanno presentato la loro piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto. Il contratto nazionale dei metalmeccanici con Federmeccanica e Assistal, valido dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2027, si prepara a essere rinnovato attraverso un processo di consultazione certificata, con voto segreto dei lavoratori per l’approvazione finale. La prossima scadenza del 30 giugno del contratto attuale coinvolge oltre 1,5 milioni lavoratori distribuiti in circa 30.000 aziende. Questo settore è di fondamentale importanza per l’economia italiana, rappresentando nel 2022 l’8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale, il 6,2% dell’occupazione complessiva e ben il 45% delle esportazioni del Paese. Ecco i punti cruciali della questione. Richiesta di aumenti delo e...

