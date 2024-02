Debole Wall Street. Occhi su Verbali Fed: Variazioni negative per il Nasdaq 100 ( - 0,79%); come pure, in ribasso l' S&P 100 ( - 0,7%). Sul fronte macro, i dati sull'inflazione, risultati peggiori delle attese, hanno alimentato le scommesse ...

L'estrema destra bulgara in visita a Mosca su invito del partito di Putin: Nel giugno 2023, il leader di Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, si è presentato ad un ricevimento diplomatico presso l'ambasciata russa. Ha dichiarato che la Russia non può che essere partner e ...

Il partito liberale tedesco voterà con l'opposizione per la consegna dei missili Taurus all'Ucraina: Sebbene la mozione dei gruppi parlamentari del governo menzioni la necessità dell'Ucraina di missili a lungo raggio, non fa direttamente riferimento ai missili Taurus, poiché l'SPD si è fortemente ...