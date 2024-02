La Promessa ep 133 | intrighi e misteri in arrivo il 21 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’episodio del 21della soap spagnola ‘La‘ è atteso con particolare interesse, in quanto presenta sviluppi significativi tra i personaggi principali. Qualisi stanno dipanando nella trama principale della soap? Anticipazioni ladi oggi, 21Cosa accadrà oggi a La? In questo episodio, Martina sembra sorprendentemente incerta. Un confronto con Beatriz Oltra ha lasciato Martina in uno stato di grande turbamento, con Beatriz Oltra che sembra ormai aver stabilmente preso residenza nel ranch. Martina prova a convincere la nuova arrivata a lasciare il ranch, ma l’invincibile Beatriz rifiuta di arrendersi. Rassicura Martina che se lei non l’assisterà, rivelerà a tutti un segreto che questa sembra ...