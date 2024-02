Kina e Yuk alla scoperta del mondo | tutti i dettagli sul documentario con Benedetta Rossi

Sono stati diffusi il trailer e poster italiano di Kina e Yuk alla scoperta del mondo , documentario naturalistico che racconta la storia di due volpi polari alle prese coi cambiamenti climatici. A raccontare il documentario è la voce della youtuber

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sono stati rilasciatisul nuovonaturalistico di Guillaume Maidatchevsky e narrato in Italia dyoutuber Bendettae Yukdelarriverà nei cinema italiani il 7 Marzo e per l’occasione è stato anche rilasciato un emozionante trailer. Il film vuole raccontare la vita di due volpi polari alle prese con i cambiamenti climatici, mentre entreranno in contatto con altri animali nel loro percorso di vita. La narratrice italiana aveva già doppiato Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, altroincentrato sulle medesime tematiche naturali, dallo stesso regista, ma ora si torna tra le nevi per un’avventura tutta nuova.e Yuk, © Valde?sIl ...