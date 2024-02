Javier Milei attacca Lali Esposito | “Parassita” La replica della popstar | “Voglio la libertà di pensarla diversamente da lei” Poi lo invita al suo concerto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non solo in Italia i cantanti si trovano al centro del dibattito politico (vedi Dargen D’Amico e Ghali). Succede anche in Argentina, dove il presidentela cantanteEspósito, definendola una “” e soprannominandola “Deposito”. Secondo il leader ultraliberista l’artista vivrebbe “dei soldi dello Stato”. Come riporta anche Ansa, durante il tradizionale festival di musica Cosquín Rock, svoltosi nella provincia di Cordoba,, considerata una simpatizzante del peronismo, ha presentato la canzone Quiénes son? (Chi sono?) dedicandola “ai bugiardi, alle persone cattive, a chi non valorizza, agli anti-patria”, e in molti hanno visto in questo una frecciatina all’attuale governo. La risposta di Mieli non si è fatta attendere: “Se sei ...