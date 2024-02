Ispettori del lavoro | «Siamo sotto organico | impossibile controllare tutto»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbriao 2024 – Una popolazione di oltre 300mila persone, di cui circa la metà occupate, a vigilare su questi sono appena 15del. Funzionari alle prese anche con tantissime mansioni burocratiche e non solo con la vigilanza sul campo. Una mole diincredibile considerando l’indotto del territorio, quella dei dipendenti dell'Ispettorato deldi Arezzo.Paola Landini, Rsu Cgil di Arezzo quanti sono gliin città? «Il personale effettivo in forza ad Arezzo è pari a 23 unità, solo 15 sonodela presidio dell’intera provincia aretina, alcuni di questi devono ancora essere formati perché appena arrivati, solo tre di questi sonotecnici. I numeri sono bassissimi ...

Oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori . Non Perché non siano stati fatti i concorsi , ma Perché gli ... (ilfattoquotidiano)

50 Top Pizza: serie di eventi, classifica in America Latina: "Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi anni.

Tenta di rubare bottiglia di gin, fermato da poliziotto libero dal servizio: denunciato: Tenta di rubare una bottiglia di gin al supermercato ma viene bloccato da un ispettore della polizia che stava facendo la spesa ...

Strage sul lavoro a Firenze, oggi sciopero e presidi di edili e metalmeccanici. “Servono più controlli e la patente a punti per le imprese”: Due ore di sciopero nazionale per edili e metalmeccanici, mobilitazioni e assemblee sui luoghi di lavoro per le altre categorie, presidi in molte città da Milano a Bari. È la protesta indetta da Cgil ...