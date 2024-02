Inzaghi | «Tenuto bene il campo! Sapevamo cosa aspettarci stasera»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)parla dopo il pesantissimo successo sull’Atlético Madrid per 1-0, nel primo round degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore mostra la sua soddisfazione su Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonedà il suo orgoglio per la vittoria in Inter-Atlético Madrid: «Mi aspettavo questo avversario? Sì, una squadra fisica e tecnica che ti può creare questi problemi. I ragazzi sono stati bravissimi, chiaramente potevamo fare dei gol in più ma è il calcio. Avevamo un avversario di grande valore contro. È stato un primo tempo chiaramente molto più tattico, però potevamo già sbloccarla lì. Poi nel secondo tempo i primi dieci minuti non benissimo, quindi abbiamo sviluppatoe creato tanto. Non abbiamo concesso a parte l’occasione di Samuel Lino e il colpo di testa di Alvaro Morata, però abbiamo ...