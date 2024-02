Inter-Atlético Madrid 1-0 | il tabellino della partita di Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per l’andata degli ottavi di finale di2023-2024. VINTA! – Dopo tante occasioni sbagliate Marko Arnautovic si prende una clamorosa rivincita: è lui l’inatteso uomo copertinavittoria dell’! Un gol liberatorio, a undici minuti dal 90?, che permette di prendersi un minimo ma fondamentale vantaggio sull’. E la cosa incredibile è che poteva anche essere più largo il punteggio, se non fosse stato per gli errori proprio di Arnautovic sullo 0-0 e di Lautaro Martinez, oggi insolitamente in serata no come Hakan Calhanoglu. Ritorno al ...