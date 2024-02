Hamsik-Napoli | parla lo slovacco | “Ho preso una decisione”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Calzona ha confermato di averto conper far sì che facesse parte del suo staff, Marek ha sciolto ogni dubbio stasera. Francesco Calzona è stato presentato ufficialmente questa sera, usufruendo della conferenza stampa pre Barcellona, che domani sarà ospite al Diego Armando Maradona. I blaugrana, a due anni di distanza dall’ultima volta, torneranno a giocare un ottavo di finale di Champions League. Il team catalano è in difficoltà quasi quanto il, nonostante ciò, anche visto il cambio d’allenatore avvenuto poco meno di 24 ore fa, questo big match rappresenterà una sorta di terapia d’urto per Calzona, che ad oggi ha diretto un unico allenamento con il suo nuovo team.nello staff di Calzona? Loscioglie ogni dubbio Si èto e scritto tanto in merito ...

