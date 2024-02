Grande Fratello | Alfonso Signorini sul mancato bacio in diretta tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero | “Mi veniva da ridere perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lunedì sera, durante la trentasettesima puntata del, è andato in onda l’incontro definitivo tra, i quali dopo aver passato alcuni giorni insieme all’interno della Casa hanno deciso di lasciarsi andare ai sentimenti, dichiarandosi pronti a dare una seconda possibilità alla loro storia. Nonostante il loro incontro sia stato ricco di tanti abbracci e momenti di tenerezza, in molti sono rimasti sorpresi nel non vedere untra i due eha spiegato che quando accadrà sarà lontano dalle telecamere, in quanto il suo intento è quello di mantenere privato un momento così importante. Dopo la puntata di lunedì,ha deciso di prendersi del tempo per sé e rimanere in silenzio, ma nel ...