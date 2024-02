FOTO Voragine al Vomero | interrotta la fornitura di acqua | evacuate 20 famiglie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 5 di stamattina i Vigili del Fuoco stanno operando a Napoli, in via Morghen, zona del, per laapertasi in strada. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito; gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze; ancora in corso il recupero delle auto. Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindiladi. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla. Dopo aver evacuato 20da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con ...

