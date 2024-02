FOTO | Shotzi sorride con amarezza dopo l’operazione | starà fuori almeno 9 mesi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Blackheart non è stata propriamente fortunata in questo 2024. La wrestler dagli iconici capelli verdi si è infortunata durante un match ad NXT contro Lyra Valkyria ed oggi ha dovuto sottoporsi alchirurgica che segnerà il via del suo recupero. Un recuperò che però sarà abbastanza lento. Novedi stop View this post on Instagram A post shared by Ash Urbanski (@wwe) Secondo quanto rivelato da lei stessa, saranno 9 ida attendere per rivederla sul ring: “Mi sono rotta il legamento crociato per cui staròper circa 9. Grazie a tutti quelli che mi hanno chiesto come stavo, mi dispiace se non ho risposto, ero devastata e arrabbiata. Molti di voi sapete che ne ho passate tante negli ...