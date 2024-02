Farmaceutica | Urso | “Le imprese sono l’elemento trainante del Made in Italy”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “La pandemia ha riportato a livello mondiale latra gli asset indispensabili a raggiungere l’indipendenza strategica, perché il bene della salute è supremo e propedeutico a ogni altra attività umana. Nel 2023 il settore in Italia ha superato per la prima volta il traguardo dei 50 miliardi di produzione e crescerà pure quest’anno confermandosi al top tra i Paesi europei. Le esportazioniin grande espansione e nel 2023 hanno segnato un più 5%. Abbiamo istituito presso il Mimit un Tavolo dedicato al farmaceutico e al biomedicale, che vede cooperaree istituzioni, in collaborazione con il ministero della Salute. Laè tra gli asset indispensabili per raggiungere l’indipendenza strategica del Paese”. Lo ha detto il ministro delle ...