Eurolega Femminile | quarti di finale gara 1 | programma e diretta TV

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo quasi un mese di pausa si ritorna quest’oggi in campo con i match di, arrivata adesso aidi. Dalla fase a gironi per l’Italia si è salvata solo Schio, mentre la Virtus Bologna è dovuta uscire dalla competizione, e la squadra veneta sarà impegnata alle 17.30 contro quella che è stata la capolista del gruppo B, ovvero l’USK Praga. Si prospettano però quattro gare piuttosto interessanti e imprevedibili, anche perché in quasi un mese sono successe molte cose e gli equilibri potrebbero aver subito delle variazioni. Andiamo dunque a vedere che cosa riserva ildeidididi: il ...

EuroLeague Women - Beretta Schio a Praga per gara 1 dei quarti di finale: È già finito il tempo dei festeggiamenti in casa Famila, perché la squadra già da ieri pomeriggio era in palestra per preparare la trasferta di mercoledì a Praga.

Il Famila va in Europa con la Coppa Italia ancora “fresca”. Andata dei quarti a Praga: Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria della Final Four di Torino dello scorso week end che il Beretta Famila Schio è pronto a salire in aereo e ...

