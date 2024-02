Elettrodomestici | quali rientrano nella detrazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)sono glichenelle detrazioni? Può beneficiare del bonus chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ednuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.anche i grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandiutilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, piani cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti ...