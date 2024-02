Dopo decreto Caivano record di minorenni in carcere | quasi 500 in Italia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il numero di minori detenuti nelle carcerine è in pericoloso aumento. Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, aggiornato al 15 gennaio 2024, sono ben 496 i ragazzi reclusi, contro i 425 del 2023. Un dato preoccupante che fa segnare unnegativo e che, secondo l’associazione, è diretto effetto del: un L'articolo proviene da Il Difforme.

Nel decreto firma to dal presidente della Provincia autonoma l’animale era indicato come pericoloso. Giorni prima aveva inseguito una coppia di ... (repubblica)

La disposizione vale per 20 giorni e prevede anche una multa. Il precedente proprio a Bari a fine dicembre (repubblica)

Boom di minorenni in carcere: è l’effetto del decreto Caivano: “Il Decreto Caivano ha introdotto una serie di misure che stanno ... C’è poi un aumento dell’aggressività tra i minori e dopo 16 anni in Procura registro non più la quantità dei reati ma la gravità ...

Approvato il Decreto Superbonus che passa dal 110% al 70%: come ottenerlo e cosa cambia con la nuova legge: Approvato il Decreto Superbonus, tutto quello che c'è da sapere: cosa cambia e quali requisiti bisogna avere per ottenerlo ...

Fisco, via libera dal Cdm al decreto sulle sanzioni. Leo: “Ridotte a un terzo”: "Con il nono decreto attuativo della delega fiscale, si interviene sulle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali", spiega: per quanto riguarda le sanzioni amministrative "verranno ridotte ...