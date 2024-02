Dinamo Zagabria vs Real Betis – probabili formazioni

Il pari all'ultimo respiro di Berghuis dell'Ajax La Dinamo vuole stupire ancora La vittoria per 1 - 0 della Dinamo Zagabria in casa del Real Betis è stato forse il risultato più sorprendente tra

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Giovedi 22 febbraio laaccoglierà ilallo Stadio Maksimir per il secondo turno dei playoff ad eliminazione diretta di Europa Conference League. La squadra croata è in vantaggio dopo la vittoria per 1-0 all’Estadio Benito Villamarin la scorsa settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaha creato un piccolo pezzo di storia nella gara d’andata, superando ile registrando la sua prima vittoria in ...