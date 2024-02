Dean Huijsen acquista la nazionalità spagnola | ricevuta la ‘carta de naturaleza’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è ufficialmente cittadino spagnolo. Nei giorni scorsi è emersa l’intenzione del difensore della Roma, in prestito dalla Juventus, di accettare il corteggiamento della nazionale. Adesso anche l’ultimo passaggio burocratico è completato. L’olandese, che ha vissuto a Marbella dall’età di 5 anni e parla un perfetto spagnolo, ha ricevuto lade, una modalità di acquisizione della cittadinanzache viene “concessa discrezionalmente con Regio Decreto, quando si verificano circostanze eccezionali per l’interessato”, recita la disposizione del codice civile spagnolo. La Rfef sta già lavorando per metterlo a disposizione dell’Under 21 in vista dei prossimi impegni di marzo contro Slovacchia (il 22 a Jerez de La Frontera) e Belgio (il 26 ad ...