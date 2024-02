Cessione Milan | il fondo Pif fa sul serio | si tratta con Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), nonostante le smentite arrivate dal patron Gerry, ilPif sta lavorando all’ingresso nel club… Dopo l’interessamento dell’acquisto dell’Inter, ild’investimento saudita Pif, è tornato alla carica in Serie A. Questa volta c’è la possibilità di entrare nella proprietà del. Se recentemente il numero uno di Red Bird Gerryaveva smentito ufficialmente ogni tipo di informazione riguardante ladel club di via Aldo Rossi, continuano a circolare voci di possibili nuovi ingressi societari. Un incontro con i rappresentanti delsaudita, si era già tenuto con Paolo Maldini, ai tempi ancora dirigente, per capire le possibilità di acquisto del. Tutto si era poi ...