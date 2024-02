Centrodestra compatto in Sardegna Meloni | Il governo durerà 5 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Il nome del candidatoano domina il palco di Cagliari. Molto più piccoli, quasi irriconoscibili da lontano, appaiono i simboli elettorali dei partiti che sostengono Paolo Truzzu, nel giorno in cui nel capoluogo sardo arrivano i leader del. Giorgia, Matteo Salvini e Antonio Tajani fanno mostra di compattezza a sostegno di Truzzu, appoggiato da tutta la maggioranza, dopo l'iniziale (e aspro) confronto con la Lega, che voleva il secondo mandato per Christian Solinas (anche lui presente nella 'foto di famiglia' scattata sul palco della fiera di Cagliari). In vista delle regionali di domenica tutti i big delrivendicano l'unità della coalizione e attaccano il centrosinistra che invece va diviso alla competizione elettorale, con Alessandra Todde che è sostenuta da M5s, Pd, Avs, ...