Cau | settanta pazienti al giorno | Ma mancano cardiologi in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pareggio di bilancio nel 2023 per la sanità romagnola che vale 2,7 miliardi e il dato di attrattività è più alto di quello regionale. La rassicurazione arriva da Tiziano Carradori, direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna, nel corso della riunione Consiglio comunale di ieri dedicata al tema della sanità. Una sanità che, come ha sottolineato Carradori, ha una buona capacità di spesa sul fronte degli investimenti, specie in infrastrutture e della tecnologia (circa 96,5 milioni), "ma che sconta la difficoltà di reperire i fondi per la manutenzione, specie dei macchinari". Per la nuova struttura sanitaria della Darsena si spenderanno circa 13,5 milioni, i lavori partiranno entro aprile e la struttura sarà terminata entro il 2025, mentre il nuovo blocco operatorio sarà pronto a settembre così come entro tale termine saranno disponibili 800 metri quadrati in più per il ...