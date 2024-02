Basket donne serie b Pontevico dilaga Robbiano affonda

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) InB femminile arriva un’altra severa lezione per il, che perde 36-63 contro. Le cifre dicono molto sulla differenza dei valori in campo. "viaggia nei piani alti della classifica ed è fuori dalla nostra portata – riconosce coach Marco Fumagalli –. Ora finalmente possiamo lasciarci alle spalle le sfide contro le prime della classe come Albino,e le due milanesi. Adesso il calendario ci propone di affrontare Broni e Sondrio e dovremo cercare a tutti i costi di prenderci la posta in palio".

Sfida casalinga per la Bsl che dopo avere centrato la seconda vittoria consecutiva nel derby con il Peperoncino , questa sera alle 19 scende in campo ... (sport.quotidiano)

Terza vittoria consecutiva per la Bsl San Lazzaro, sconfitta invece per il Peperoncino . Il weekend delle formazioni bolognesi di serie B di Basket ... (sport.quotidiano)

Giussano non riesce nell’impresa contro Broni , quarta forza della serie A2, perdendo 64-75. "Siamo in condizioni fisiche pessime – ammette ... (sport.quotidiano)

Da Norberto Bobbio a Helen Konig 'Lenci': le nuove intitolazioni per le vie della città: ...sarà posta anche una targa commemorativa in memoria della retata del 3 dicembre 1943 di venti donne ... A borgo San Paolo viene ricordato Roberto Violante - giocatore e allenatore di basket in carrozzina ...

Perugia, "Non so che fare!". Tre serate per studenti nell'aiutarli ad orientarsi dopo la maturità: ← Basket donne, Umbertide espugna Vigarano Potrebbe anche interessarti Cybersecurity in sanità, la Usl Umbria 1 alza la guardia su prevenzione e contrasto dei crimini informatici

Rugby Gubbio, i Lions Amaranto Livorno vincono 38 - 11: ← Terni, la Cooperativa sociale La Speranza Onlus al fianco della disabilità Basket donne, Umbertide espugna Vigarano → Potrebbe anche interessarti Nuoto, Campionati regionali umbri: ...