Tennis | Torneo Doha Anche Zeppieri fuori al primo turno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il pontino eliminato all'esordio così come Sonego e Musetti(QATAR) - Terza eliminazione su tre all'esordio in singolare per gli azzurri al "Qatar ExxonMobil Open" (ATP 250 - montepremi 1.395.8725 dollari) che si sta disputando sul cemento del Khalifa International& Squash Complex di Do

La romagnola ha ceduto per 6-0 6-3 alla russa Potapova DUBAI (EMIRATI ARABI) - Nulla da fare per Lucia Bronzetti al secondo turno del "Duty Free ... ()

Wta Dubai - Paolini vola agli ottavi di finale. Sabalenka, clamorosa eliminazione: ...continuità alla difesa del titolo ottimizzata a Melbourne e ha salutato anzitempo il torneo di ... La bielorussa ha portato a casa il primo set giocando un ottimo tennis, ma nella parte centrale del ...

Matteo Berrettini: 'Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Niente Indian Wells, torno a Phoenix e Miami. Sinner mi sta aiutando tanto': Il tennis è uno degli sport più stressanti in assoluto. Fortunatamente non sono usciti tanti ... Non so se duelleremo per un torneo importante, ma vedere un italiano che si allena con me e che sta lassù ...

Matteo Berrettini fra Paolo Maldini e Jannik Sinner: "Sono pronto a tornare in campo per divertirmi": Sono ripartito dalle basi , prima di tutto dal piacere di giocare a tennis, e ho messo un po' di ... Non vedo l'ora di tornare al torneo di Roma, mi fa male il cuore quando penso che manco da due anni ",...