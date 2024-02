Sinner d’oro | quanto ha guadagnato con la vittoria di Rotterdam e quanto dagli sponsor

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Eccohacon ladi– Janniknon si ferma più. Ha appena superato Daniil Medvedev ed è il numero 3 al mondo della classifica Atp. Mai nessun italiano così in alto. Inoltre, con il trionfo all’Atp 500 dicontro Alex de Minaur, ha intascato una discreta cifra. VediamoLeggi anche: Jannikpuò diventare il numero 1 nel ranking Atp 2024? Il “prize” money dell’ATPe i punti in palio Certo, non arriviamo ai quasi 2 milioni di euro incassati alla finale degli Australian Open, che sono un torneo del Grande Slam, ma non ci si può lamentare., leggiamo sul Corriere dello sport, ha ...