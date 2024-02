Serie A | giudice sportivo | Jovic squalificato per due giornate

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’attaccante del Milan, Lukaè statoper duedopo la manata rifilata al calciatore del Monza Izzo durante la gara dell’U-Power Stadium, valida per la venticinquesima giornata. Lo ha deciso ile l’attaccante rossonero sarà costretto a saltare i big match contro Atalanta e Lazio. Un turno di squalifica invece per Marin Pongracic (Lecce), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Patrick Dorgu (Lecce), Emmanuel Gyasi (Empoli). Per quanto riguarda le ammende, sanzione di 4000 euro alla Roma, di 3000 a Juventus e Udinese, di 2000 al Frosinone e di 1500 euro all’Hellas Verona. SportFace.

