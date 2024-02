Riduzione ore di lavoro | l’esperto | “Può essere uno smartworking della manifattura”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tra le proposte unitarie di Fiom, Fim e Uilm consegnate a Federmeccanica, quella che ha avuto più eco è certamente la richiesta di abbassamento del monte orario massimo previsto dal contratto collettivo nazionale dalle attuali 40 a 35 ore, senza contestuale perdita di stipendio. Non è stupefacente che una proposta di questo genere venga dal settore metalmeccanico, lo stesso nel quale si muovono molte delle aziende che già hanno condiviso accordi di questo genere a livello aziendale». A dare una prima lettura dell’iniziativa messa in campo dalle categorie delle tute blu di Cgil, Cisl e Uil è Emmanuele Massagli, professore alla Lumsa e presidenteFondazione Tarantelli. Le ipotesi e le soluzioni che vanno nella direzionesettimana di quattro giorni o riduzioni di orario, dunque, si moltiplicano. "Non è di certo l’unico settore interessato a ...