Pistoia | muore infermiera di 37 anni incinta di 8 mesi per malore improvviso | i medici riescono a far nascere il bimbo

Infermiera sarda morta in Toscana, Samassi in lacrime per Laura Porta: ( https://www.castedduonline.it/infermiera - di - bolotana - incinta - allottavo - mese - muore - ... Il papà Mariano, residente a Samassi, è subito partito per Pistoia: dalle prime ore del pomeriggio, ...

Sardegna: 37enne muore all'ottavo mese di gravidanza, il neonato è grave: Laura Porta , 37 anni, infermiera nata a Bolotana ma da tempo residente a Pistoia, lo scorso pomeriggio era a casa insieme al suo compagno ed ha accusato un malore. Dalle prime indiscrezioni ...

Pistoia, muore donna incinta di 8 mesi: bimbo salvo ma è grave: Il fatto è avvenuto domenica 18 febbraio a Pistoia. 'Un evento gravissimo, doloroso e improvviso', lo definisce in una nota dell'Ausl Toscana Centro. Tutte le strutture operative, territoriali e ...