Onu | nuovo allarme su fame a Gaza

(Di martedì 20 febbraio 2024) 7.00 Il numero di bambini che soffrono di malnutrizione acuta sta aumentando pericolosamente nella Striscia di, dove la carenza di cibo è critica dopo 20 settimane di bombardamenti israeliani, avverte l'ONU. Nel nord della Striscia di,il 15,6% dei bambini sotto i due anni soffre di malnutrizione acuta e per molti di loro è in gioco la vita, secondo un sondaggio dell'Orga nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), del Programma Alimentare Mondiale (WFP) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).