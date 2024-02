Napoli | il messaggio social di Hamsik per Calzona | “Forza mister”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha pubblicato suiundi incoraggiamento per: foto e applausi per il nuovo tecnico del. CALCIO– Marekha pubblicato su Instagram undi incoraggiamento per Francesco, nuovo allenatore del. L’ex capitano azzurro ha postato la foto di benvenuto del tecnico con le emoji di un cuore e le mani che applaudono, scrivendo: “”. Un chiaro gesto di stima nei confronti di, con cuiha già collaborato come vice sulla panchina della nazionale slovacca. Nonostante abbia declinato la proposta di tornare al, il centrocampista continua a ...